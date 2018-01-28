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Dünyaca ünlü markadan skandal! 'Allah' yazılı çorap yaptı

Dünyaca ünlü markadan skandal! 'Allah' yazılı çorap yaptı

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 18:03 - Güncelleme: 28-01-2018 00:55

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 01:17 Aynı corap tan bende aldım eve gelince fark ettim Allah yazdığını aceleden görmemişim atamadım da giydiremedimde

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