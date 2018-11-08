  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dünyaca ünlü hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Dünyaca ünlü hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe’nin teklif götürdüğü iddia edilen Fransız teknik adam Laurent Blanc, “Önceliğim kulüp takımı çalıştırmak”dedi ve sarı lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 09:50 - Güncelleme: 08-11-2018 09:50

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Fransız hoca Laurent Blanc La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Milli takımlardan kendisine birkaç teklif geldiğini ifade eden Blanc, "Ancak bunları reddettim. Çünkü futbolu her gün yaşamak istiyorum. Bu yüzden ilk önceliğim bir kulüp takımı çalıştırmak" diye konuştu.

FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Kendisine getirilecek projeyi dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim. Serie A'ya yakınım ama her şey olabilir" dedi. Böylece F.Bahçe'ye yeşil ışık yakmış oldu.

FRANSIZ DEVİ PSG'Yİ 3 SEZON ÇALIŞTIRDI
Tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc en son olarak Fransız takımlarından Paris Saint Germain'i çalıştırdı. Tecrübeli hoca 3 yıl çalıştırdığı PSG'de başarılı sonuçlara imza attı. Ardından takımdan ayrıldı. Blanc hırslı bir teknik direktör olarak ün saldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dünyaca ünlü hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 10:44 önce comolliyi kov sonra hocaya bak

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro