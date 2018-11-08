Dünyaca ünlü hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Fransız hoca Laurent Blanc La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Milli takımlardan kendisine birkaç teklif geldiğini ifade eden Blanc, "Ancak bunları reddettim. Çünkü futbolu her gün yaşamak istiyorum. Bu yüzden ilk önceliğim bir kulüp takımı çalıştırmak" diye konuştu.

FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Kendisine getirilecek projeyi dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim. Serie A'ya yakınım ama her şey olabilir" dedi. Böylece F.Bahçe'ye yeşil ışık yakmış oldu.

FRANSIZ DEVİ PSG'Yİ 3 SEZON ÇALIŞTIRDI

Tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc en son olarak Fransız takımlarından Paris Saint Germain'i çalıştırdı. Tecrübeli hoca 3 yıl çalıştırdığı PSG'de başarılı sonuçlara imza attı. Ardından takımdan ayrıldı. Blanc hırslı bir teknik direktör olarak ün saldı.