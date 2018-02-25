Dünyaca ünlü fizikçi uzaylıları tarif etti

Dünyaca ünlü fizikçi Michio Kaku, yeni kitabı "İnsanlığın Geleceği"nde uzaylıların nasıl görünceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü fizikçi uzaylıları tarif etti

Dünyaca ünlü fizikçi Michio Kaku, yeni kitabı "İnsanlığın Geleceği"nde uzaylıların nasıl görünceğini açıkladı. Dünyanın sayılı isimlerinden biri olan Kaku, "Uzaylıların stereo vizyonu olmalı. Aynı insanlarda olduğu gibi etrafını görebilmeli ve avlanmak ve nesneleri tutmak için parmakları olmalı" dedi.

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Dünyaca ünlü fizikçi uzaylıları tarif etti

Adı Stephen Hawking ile birlikte anılan fizikçi Michio Kaku, yeni kitabında Samanyolu’ndaki diğer gezegenlerde yaşayan canlılar hakkında iddialarda bulundu. Samanyolu’nda 20 milyarı aşkın Dünya benzeri gezegen olduğunu söyleyen Kaku, yaptığı araştırmaların sonunda elde ettiği verileri paylaştı.

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Dünyaca ünlü fizikçi uzaylıları tarif etti

Eksobiyologlarla görüşen ve farklı dünyalardaki farklı ekosistemleri masaya yatıran Kaku’nun iddiaları arasında uzaylıların Jüpiter’in ayı Europa ve Satürn’ün ayı Enceladus gibi buzla kaplı Aylar üzerinde yaşayabileceğini söylerken, bazılarının da suyun altında yaşayabileceğini dile getirdi. Kaku, su altında yaşayan ve akıllı yaratıklara benzeyen uzaylılara en çok benzeyen şeyin ahtapot olduğunu söylüyor. Kaku, uzaylıların olası özellikleri ile ilgili de 3 detay veriyor:

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Dünyaca ünlü fizikçi uzaylıları tarif etti

Uzaylılar aynı insanlar gibi stereo vizyona sahip olacak. Yani gözleri nesneleri görecek ve uzaklıklarını bilebilecek. Bu avlarını tespit etmek ve yakalamak için önemli. Zeki yaşam formları olduğu için bu uzaylılar yırtıcı ve agresif olmayabilir ama bu onların atalarından gelen bir alışkanlıkları olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple dikkatli olmalıyız” dedi.

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