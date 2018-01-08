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Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

İsveç merkezli giyim devi H&M internet sitesinde siyah bir çocuk mankenin üzerindeki giyside "Ormanın en havalı maymunu" yazdığı için ırkçılıkla suçlandı. Sosyal medya kullanıcıların yoğun tepkisinin ardından şirket görüntüyü kaldırıp, özür diledi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 18:33 - Güncelleme: 08-01-2018 18:33

İsveç merkezli giyim devi H&M, internet sitesinde satılan ve siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı uzun kollu giysi üzerinde "Ormanın en havalı maymunu" yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı.

New York Times köşe yazarı Charles M. Blow haftasonu Twitter hesabından internet sitesindeki söz konusu görüntüyü kaydedip "Aklınızı mı kaçırdınız?" diye yazarak konuya dikkat çekti.

Maymun kelimesi ırkçılar tarafından siyahlar için uzun zamandır aşağılama amacıyla kullanılıyor.

H&M ÖZÜR DİLEDİ

Firma, kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim alan tweet sonrası sosyal medyada pek çok kişi tarafından topa tutuldu ve ırkçılık yapmakla suçlandı.

Bazı kullanıcılar markayı boykot çağrısı yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise aynı istede beyaz bir erkek çocuğun giydiği turuncu sweatshirt'ün üzerinde "Tur Rehberi- rmanda Hayatta Kalma Uzmanı" yazdığını belirterek bunun 'bilinçli bir tercih' olduğunu savundu.

Firma yoğun eleştirilerin ardından konuyla ilgili Independent gazetesine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz" dendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ÇAPSIZLIK BUDUR. 08 Ocak 2018 19:08 Bir daha o firmadan birşey almam,tam bir geri zekalılık,

    CEVAP YAZ 3 6
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