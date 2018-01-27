Dünyaca ünlü filmde skandal hata yıllar sonra fark edildi

Herkesin hayranı olduğu filmin çekimlerinde de hatalar yapılmaya devam ediyor. İzlenme rekorları kıran birçok filmde yapılan hatalar ise yıllar sonra fark ediliyor. IMBD puanı yüksek olan ve belki birden fazla izlenen filmlerdeki hataları sizler için derledik. İşte herkesin izlediği filmlerde olan o hatalar. Twitter

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Herkesin hayranı olduğu filmin çekimlerinde de hatalar yapılmaya devam ediyor. İzlenme rekorları kıran birçok filmde yapılan hatalar ise yıllar sonra fark ediliyor. IMBD puanı yüksek olan ve belki birden fazla izlenen filmlerdeki hataları sizler için derledik. İşte herkesin izlediği filmlerde olan o hatalar. Twitter

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Herkesin hayranı olduğu filmin çekimlerinde de hatalar yapılmaya devam ediyor. İzlenme rekorları kıran birçok filmde yapılan hatalar ise yıllar sonra fark ediliyor. IMBD puanı yüksek olan ve belki birden fazla izlenen filmlerdeki hataları sizler için derledik. İşte herkesin izlediği filmlerde olan o hatalar. Twitter

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