Dünyaca ünlü Amerikalı model Türk sevgili yaptı! Kimdir bu Kaan Günay

Adriana Lima ve Metin Hara aşkından sonra dünyaca ünlü bir model daha Türk iş insanı ile aşk yaşıyor. Jessica Michel, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Jessica Michel sosyal medyada sevgilisiyle bol bol fotoğraf paylaşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Brown Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan Kaan Günay ve yakın arkadaşı Onur Kardeşler, kurdukları Firefly isimli şirket ile ABD'li yatırımcılardan 21.5 milyon dolar yatırım almayı başardılar.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER