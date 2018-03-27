Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri 27 Mart 8 bin kişiye ücretsiz tiyatro

Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman 2018, Dünya Tiyatrolar Günü hangi gün ne zaman kutlanır soruları merak konusu oldu. İlk kez 1961 yılında kutlanan ve daha sonra her yıl 27 Mart'ta kutlanmaya devam eden

Dünya Tiyatrolar Günü'nün amacı insanın kendiyle temas ettiği bu sanat dalını insanlara unutturmamak.

İLK NE ZMAN KUTLANDI: Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 1948 yılında kuruldu. Bu enstitü 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkelerde 27 Mart günü Tiyatro Bayramı olarak kutlanır. 27 Mart günü her ülkenin sanat ve tiyatro adamlarınca hazırlanan bir bildiri, sahnelerde okunur. Tiyatrolar o gece halka parasız gösteriler düzenler. Tiyatroyu halka sevdirmeye çalışırlar.

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ÜCRETSİZ TİYATRO KEYFİ: Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları'nda (DT) sanat sezonunun başladığı Ekim ayından bu yana sahnelenen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi. DT, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği temsil, turne ve festivallerle yüzlerce insana tiyatro sevgisini aşılarken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de özel tiyatroların ayakta kalmasına yönelik önemli maddi destekler sağlıyor. DT'de sanat sezonunun başladığı Ekim ayından bugüne kadar 143 farklı oyun sahnelendi. Bu süre içinde toplam 3 bin 715 temsil gerçekleştirilirken, oyunları 1 milyon 100 bin vatandaş izledi. DT Genel Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında ise 10 yerleşik ve 6 turne sahnesinde 30 farklı oyunu, 26 farklı sahnede ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak. Bu uygulamayla 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesi sağlanacak. Bu sene 20'ncisi düzenlenecek ve 27 Mart'ta başlayacak Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu da kutlamalar kapsamında davetiyeli olarak izlenebilecek.

TİYATRO NASIL MESLEK HALİNE GELDİ: Daha sonraları topluluk halinde yaşamaya başlayan insanlar yılın belirli günlerinde, belirli bir yerde toplanmaya başladılar. Bu toplantıda içlerinden bir kişi yüksekçe bir yere çıkarak güldürücü öyküler anlatır, taklitler yapar, şarkılar söylerdi. Bu tür oyunlar zamanla şenlikler geleneğini oluşturdu. Bir süre sonra tiyatroda kişiler ikiye, üçe çıktı. Daha canlı, daha ilgi çekici konular bulundu. Böylece oyunlar, sanat niteliğine kavuştu. Tiyatro da meslek haline geldi.

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Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Konusu bakımından harekete, konuşmaya, bazen de müziğe yer verilir. Bu nedenle tiyatro güzel sanatların en ilgi çekici kollarından biridir.

Tiyatroda oynayanla izleyen arasında yakın, sıcak bir iletişim vardır. İlk çağlarda oyunun yazılı metni yoktu. Yeteneklerine güvenen oyuncular ortaya çıkıp bir çeşit tuluat yaparlardı. Tuluat; oyuncuların o anda düzenledikleri hareketleri, tasarladıkları sözleri söylemeleridir. Tuluat, sahnesiz ve metinsiz bir tiyatro oyunudur.

Yazılı tiyatro yapıtları çok sonra ortaya çıktı. Bir süre tiyatro sözsüz oynandı. Oyuncular olayları, el, kol, gövde, bacak ya da yüz hareketleriyle anlatırlardı. Bu sözsüz tiyatroya pandomima denir.

Bizde tiyatro olgusu; çok eskilere dayanan orta oyunu ile onun gölge oyunu biçiminden başlar. Gölge oyunu arkadan ışıklandırılan beyaz bir perde üzerine belli tipteki kuklaların hareket ettirilmesi ve konuşturulması ile yansıyan Karagöz oyunlarıdır.

Bugün köylerimizde, çok eski geleneklerden kalma bir alışkanlıkla tiyatroya çok benzeyen eğlenceler düzenlenmektedir. Buna oyun çıkarma denir.

TİYATRO NE DEMEK: Tiyatro oyunculuğu özel eğitimi gerektiren bir meslektir. Tiyatro öğretimi konservatuar denilen okulda yapılır. Tiyatro; yazarların dram, komedi, trajedi türünde yazdıkları eserlerin sahnede oynanması sanatıdır. Tiyatro gösteri sanatı olarak tanımlanır. Belli başlı türleri şunlardır:

Komedi: Oyunların, insanların, durumların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır. Komedinin belli başlı türleri şunlardır:

Vodvil, hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılar bulunan hafif güldürüdür.

Fars, olayların aşırı abartıldığı, taklitlerin sık sık tekrar edildiği bir komedi türüdür.

Trajedi: Konusunu tarih, ya da efsanelerden alan acıklı sahne yapıtıdır.

Dram: Yaşamımızda var olan umudu, sevinci, acıyı, bir arada sunan tiyatro oyunudur. Dram şiir ve düz yazı ile yazılabilir.

Tiyatrolar; devlet tiyatroları, halk tiyatroları, bulvar tiyatroları, açık hava tiyatroları ve şehir tiyatroları gibi isimlerle anılır.

Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamı sergiler. Yaşama sevincini yaratır. Geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamıza yardımcı olur. Tiyatro; Sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro, insanlar arasında halkın içinden doğmuş bir sanattır. Tiyatro hep iyiden, güzelden hoştan yana olmuştur.

Tiyatro insanları eğitir. Eğitirken düşündürür. Tiyatro insanlara beraber gülmek, beraber ağlamak, beraber düşünmek gibi insanca duygular aşılar.