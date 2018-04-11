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Dünya Sağlık Örgütü'nden Duma açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden Duma açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden Duma'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, kimyasal saldırı semptomları gösteren 500’den fazla Dumalının sağlık kuruluşlarına gittiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 12:08 - Güncelleme: 11-04-2018 12:08

Suriye Doğu Guta'da gerçekleşen kimyasal saldırıyla savaşın ayak sesleri yaklaşıyor. ABD ve Batılı müttefiklerinin Suriye'de askeri operasyon sinyali vermesiyle aralıksız son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'yla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kimyasal saldırı semptomları gösteren 500’den fazla Dumalı sağlık kuruluşlarına gitti''

10 KİŞİLİK EKİP SURİYE'YE GİDECEK
OPCW'nin Başkanı Ahmet Üzümcü, NTV'ye Suriye'de yapılacak çalışmaları anlattı. OPCW Başkanı Üzümcü, Suriye'ye gitmek üzere 10 kişilik ekibin hazır olduğunu söyledi. Üzümcü heyetin kısa süre içinde Suriye'ye gideceğini belirtti. Üzümcü'ye göre kimyasal saldırı iddiasına ilişkin gelen bilgiler iddiaların ciddi olduğunu gösteriyor. 

Ahmet Üzümcü, "Ekibimiz mülakatlar yapıp, örnekler toplayacak. Bir aydan önce sonuç çıkmayacağını düşünüyorum" dedi. 

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