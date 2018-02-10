Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre en ölümcül 10 hastalık

Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında dünyadaki 56,4 milyon ölümün yarısından fazlasının (% 54) en büyük 10 nedenden kaynaklandığını belirtiyor. Yayınlanan raporda en ölümcül hastalığın 2015'te 15 milyon insanın ölümüne neden olan İskemik kalp hastalığı ve inme olduğu ifade ediliyor.

Akciğer kanseri (trakea ve bronş kanserleriyle birlikte) 1.7 milyon ölümle sonuçlanırken, Diyabet, 2015 yılında 1,6 milyon kişiyi öldürdü. 2000 yılından 2015 yılına kadar demans nedeniyle ölümler iki katına çıkmış.

En ölümcül bulaşıcı hastalık olan alt solunum yolu enfeksiyonları 2015'te dünya çapında 3,2 milyon ölüme neden oldu. İshal hastalıklardan ölüm oranı ise 2000 ile 2015 yılları arasında neredeyse yarıya düştü, ancak 2015'te hâlâ 1.4 milyon kişinin öldüğü belirtiliyor. Benzer şekilde, tüberküloz aynı dönemde daha az insanı öldürmesine rağmen 1.4 milyon ölümle sonuçlanan bu hastalık en büyük 10 neden arasında yer alıyor.

HIV / AIDS, 2015 yılında 1,1 milyon kişiyi öldüren dünyadaki en büyük 10 ölüm nedeni arasında yer almazken, 2000 yılında 1,5 milyon kişinin ölümüne neden oldu.

GELİR GRUPLARINA GÖRE ÖLÜM NEDENLERİ

2015 yılındaki düşük gelirli ülkelerdeki ölümlerin yarısından fazlasının (% 52), bulaşıcı hastalıklar, gebelik ve doğum sırasında ortaya çıkan koşullar ve beslenme yetersizlikleri gibi "Grup I" olarak adlandırılan koşullardan kaynaklandığı belirtilen raporda, buna karşılık, yüksek gelirli ülkelerde ölümlerin %7'sinden azının bu tür nedenlerden kaynaklanması dikkat çekiyor. Alt solunum yolu enfeksiyonları ise, tüm gelir gruplarında önde gelen ölüm nedenleri arasında gösteriliyor.

Küresel ölçekte meydana gelen ölümlerin %70'ine Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) neden oldu. Rapoda düşük gelirli ülkelerde meydana gelen ölümlerin %37'sinin, yüksek gelirli ülkelerde meydana gelen ölümlerin %88'inin BOH'dan kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde bulaşıcı olmayan hastalıklar 10 ölüm nedeni arasında 1. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, mutlak ölüm sayıları bakımından, küresel BOH ölümlerinin %78'i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir.

Yaralanmalar 2015 yılında yaklaşık 5 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu ölümlerin dörtte birinden fazlası (% 27) trafik kazası nedeniyle gerçekleşti. Düşük gelirli ülkeler, 100.000 nüfusta 28.5 ölümle trafik kazası yaralanmaları en yüksek ölüm oranına sahip olduğu belirtilen raporda, trafik kazası yaralanmaları hem alt, hem orta, hem de orta-gelirli ülkelerde önde gelen 10 ölüm nedeni arasında yer alıyor.