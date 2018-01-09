Dünya onu konuşuyor! Tülin Şahin için bomba yorum

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden model Tülin Şahin ile Cindy Crawford’un benzerliği Harper’s Bazaar’ın Avustralya edisyonunda konu oldu. Dergide yayınlanan makalede şu ifadeler dikkat çekti: “Dünyaca ünlü Türk model adeta Cindy’nin ikizi. Böyle benzerlik olamaz. İkisinin DNA testi yaptırması gerekiyor. Kesin akrabalar. Cidden şu ikisine bir bakar mısınız? Kahverengi saçlar, gözler, kaşlar, benlerine kadar her şey aynı. Bir ortak noktaları da güçlü kariyerleri.”