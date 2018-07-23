Dünya onları konuşuyor! İki yüzle doğdular

ENDONEZYA'da hayata gözlerini açan bebek, tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Anne rahminde, bölünememesi sonucu tek vücutta, iki yüz ile doğan ikiz bebeklere ilgi büyük. 250 bin doğumda gerçekleşen bu olay da aile yardım bekliyor.

Anne Ernilasari ve baba Mustafa, bebekleri Gilang Andika'yı kurtarabilmek için yeterli maddi güce sahip değiller. İki kol, iki bacak iki kafa ile dünyaya gelen bebek için, zaman aleyhte akıyor. Bebeği beslemek o kadar kola değil.