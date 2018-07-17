Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

Dünya Kupası'nın kime gideceğinin belirlendiği Fransa-Hırvatistan maçının oynandığı Lujniki stadyumunda dört kişinin, polis üniformasına benzeyen giysiler içinde sahaya girip oyunun bir dakikadan daha az bir süre kesintiye uğramasına yol açan eylemini, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile Pussy Riot üstlendi. Üçü kadın, biri erkek olan dört kişi sahaya girmeleri ardından hemen güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp daha sonra tarafından gözaltına alınmıştı.