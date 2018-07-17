Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

RUSYA'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan final maçında sahaya inenen Pussy Riot üyelerine 15 gün hapis cezası verildi. Sahaya girip Mbappe'ye doğru koşan Rus aktivist Veronika Nikulshina ise 15 gün hapishanede kalacak.

Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

Dünya Kupası'nın kime gideceğinin belirlendiği Fransa-Hırvatistan maçının oynandığı Lujniki stadyumunda dört kişinin, polis üniformasına benzeyen giysiler içinde sahaya girip oyunun bir dakikadan daha az bir süre kesintiye uğramasına yol açan eylemini, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile Pussy Riot üstlendi. Üçü kadın, biri erkek olan dört kişi sahaya girmeleri ardından hemen güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp daha sonra tarafından gözaltına alınmıştı.

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Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

3 YIL SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN: Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan final maçında polis kıyafetleriyle sahaya giren, Mbappe'yle "high five" yapan Pussy Riot üyeleri Rusya'daki nedensiz tutuklamalara ve politik durumu protesto etmişti. Güvenlik görevlilerince yakalanan 4 göstericiyle ilgili karar verildi. Pazartesi günü görülen dava sonucunda ayrıca göstericiler 3 yıl boyunca spor müsabakalarına katılamama cezası aldı.

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Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etme yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı.

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Dünya Kupası'nda sahaya daldı başı belaya girdi!

Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile kalmışlardı. Eylemciler siyasi mahkumlara özgürlük istiyor ve yasa dışı tutuklamaların son bulması için eylem yapıyor.

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