Dünya Kupası'nda karaborsacılık yapan Türk yakalandı!

Şampiyona tarihinde ilk defa çeyrek finali yükselen Rusların milli takamı Hırvatistan ile oynayacağı maçın biletleri yok satmaya başlayınca ortaya bir dizi bilet karaborsacısı da çıktı. Karaborsacılar arasında ise adı açıklanmayan bir Türk vatandaşı da bulunduğu duyuruldu.

Rus güvenlik güçlerinin yerel medyaya anlattıklarına göre bilet karaborsacısı Türk vatandaşı, 7 bilet için 280 ruble (yaklaşık 20 bin 700 TL) istemiş. Biletleri sipariş eden takım taraftarları astronomik fiyatı öğrenince güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuş.

Başkent Moskova’nın merkezinde Smolenskaya meydanı yakınında tutuklanan ismi açıklanmayan Türk vatandaşı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve en hafif cezanın Rusya’da kovulması olacağı da bile getiriliyor. (Nerdun Hacıoğlu - Hürriyet)