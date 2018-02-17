Dünya kuklacıları İzmir'de buluşacak

İzmir'de birkaç kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla küçük bir festival olarak başlayan "İzmir Uluslararası Kukla Günleri", bu yıl birçok ülkeden tiyatro topluluklarının katılımıyla 12'nci kez gerçekleştirilecek.

Dünya kuklacılarını İzmir'de buluşturacak etkinlikte 26 ülkeden 50 topluluk, 59 sahnede 281 gösterim yapacak.

Festival Direktörü Selçuk Dinçer, 12 yıl önce İzmir'i dünyaya tanıtacak, İzmir ile anılacak bir sanat etkinliği yapma düşüncesiyle yola çıktıklarını ve kentte kukla sanatını geliştirmesi hedefiyle İzmir Uluslarası Kukla Günleri'nin ilkini düzenlediklerini anlattı.

Dinçer, 12 yıl önce birkaç grubun katıldığı festivalin giderek büyüdüğünü, "İzmir Uluslararası Kukla Günleri"nin uluslararası kukla çevrelerinden de kabul görerek, önemli organizasyonlardan biri haline geldiğini vurguladı.

- "HER YIL DÜZENLENEN DÜNYANIN EN BÜYÜK KUKLA FESTİVALİ"

Türkiye'de genelde "Karagöz ve Hacivat" olarak bilinen kukla oyununda değişik ülkelerden başarılı örnekleri getirerek İzmirlileri modern kukla sanatıyla tanıştırdıklarını anlatan Selçuk Dinçer, "Sonra festivali dünyaya açtık, dünyada geniş bir çevremiz oluştu. Yaklaşık 5-6 yıldır her yıl yapılan festivaller arasında gerek katılımcı ülke ve tiyatro grubu sayısı, gerekse ulaşılan izleyici sayısıyla dünyanın en büyük kukla festivalini düzenliyoruz." dedi.

- "İZMİR'İ KUKLANIN BAŞKENTİ YAPMAK İSTİYORUZ"

İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin bilinirliğinin artmasıyla dünya kukla çevrelerinin de festivale gelmek için talepte bulunduğunu anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Kukla, İzmir'in en önemli kültür sanat markalarında biri oldu. İzmir'i kukla üzerinden dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu, kent turizmini de olumlu etkiledi. Kente dinamizm kazandırıyor, düzenlendiği zaman kentte yüzlerce farklı noktada etkinlikler yapılıyor. Bu, İzmir'in sanat hayatına ciddi bir hareket getiriyor. Yurt dışından izleyici katılımları giderek artıyor, bu anlamda tanıtımlar yapıyoruz. Yıllardır İzmir'i 'kuklanın başkenti' yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda çok da yol katettik. Festivalimiz bu hedef doğrultusunda önemli bir araç."

Selçuk Dinçer, İzmir'de bir kukla okulu açmak istediklerini de dile getirerek, "Açılacak bir okul, Türkiye'de kukla sanatının hızla gelişmesini sağlayacak, bizim bu çabalarımızı da destekleyecek. Festivalle giderek daha fazla sahne sanatçısı kukla ile ilgilenmeye başladı. Kuklalı sanat eserleri üretmeye başladı. Genç sanatçılara vizyon kazandırıp, kukla ile ilgilenmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl kukla günlerini "Gelişim için kuklayı izleyin" sloganı ile düzenlediklerine dikkati çeken Dinçer, kuklanın pek çok alanda gelişim için izlenilmesi ve kullanılması gereken bir araç olduğunu, özellikle okul öncesi eğitimde oldukça etkili kullanıldığını hatırlattı.

Selçuk Dinçer, 26 ülkede 50 kukla tiyatrosu topluluğunun katılacağı İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nde 58 oyunun 59 sahnede İzmirlilerle buluşacağına işaret ederek, 281 gösterim, atölye çalışmaları, sergi ve söyleşilerde bu yıl 100 binin üzerinde izleyici beklediklerini de dile getirdi.