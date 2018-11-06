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Dünya ikincisi Ampute Milli Takımı yurda döndü

Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı Türkiye'ye döndü. Atatürk Havalimanı'ndaki karşılamada Turkcell, ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 23:30 - Güncelleme: 06-11-2018 23:30

MEKSİKA'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. Atatürk Havalima'ndaki karşılamaya federasyon yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada Turkcell, ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi. 

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, karşılama sonrası yaptığı açıklamada başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.

Hedefledikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Özcan, "Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı, tüm Türkiye hakkını helal etsin. Çok üzgünüz tabii, hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik, sözü yerine getiremedik ama inşallah bir dahaki sefere. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk, çok duygulandık." diye konuştu.

Takım kaptanı Osman Çakmak, çok iyi hazırlandıklarını ve şampiyon olmak için mücadele ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Avrupa kupasından sonra dünya şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Olmayınca olmuyor. Cumhurbaşkanımızın desteği devamlı bizimle. İnşallah Allah nasip ederse 2022'de federasyonumuzun ve Türk halkının da desteğiyle şampiyon olacağız."

"HALKIMIZ SAĞ OLSUN BİZİ BENİMSEDİ"

Milli takım oyuncularından Barış Telli ise gördükleri destekten ötürü çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Dün bir yıkım yaşadık ve ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun, sorun değil. Dünya üçüncülüğümüz vardı, Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi de dünya ikincisi olduk. Sırada dünya şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor. Bize emek veren herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağ olsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türk'üm diyene, diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken 'Olsun, kademe kademe gidiyoruz.' dedim. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun." şeklinde konuştu.

TURKCELL'DEN 1 MİLYON LİRALIK ÇEK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'na, karşılamada 1 milyon liralık çek verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 00:09 Tff ona buna milyonlari verecegine bu KAHRAMANlara versene milyon dolarlari?

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