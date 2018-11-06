Dünya ikincisi Ampute Futbol Milli Takım futbolcular yurda döndü

Meksika'dan uçakla Paris aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı, federasyon yetkilileri, sevenleri ve çok sayıda taraftar karşıladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Çevik Kuvvet Sorumlu Şube Müdürü Muharrem Yazgan da millilere çiçek hediye ettikten sonra kaptan Osman Çakmak'ın kafasına çevik kuvvet şapkası taktı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.

Hedefledikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Özcan, "Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı, tüm Türkiye hakkını helal etsin. Çok üzgünüz tabii, hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik, sözü yerine getiremedik ama inşallah bir dahaki sefere. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk, çok duygulandık." diye konuştu.

Takım kaptanı Osman Çakmak, çok iyi hazırlandıklarını ve şampiyon olmak için mücadele ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Avrupa kupasından sonra dünya şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Olmayınca olmuyor. Cumhurbaşkanımızın desteği devamlı bizimle. İnşallah Allah nasip ederse 2022'de federasyonumuzun ve Türk halkının da desteğiyle şampiyon olacağız."