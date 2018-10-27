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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar'dan altın madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar'dan altın madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 21:42 - Güncelleme: 27-10-2018 21:42

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti. 

ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Metehan Başar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Metehan, ''Bu şampiyonuğu gerçekten çok istiyordum. Özellikle geçen yılki şampiyonluktan sonra, bu yıl da şampiyon olmak benim için çok önemliydi. Allah'a şükür, milletimin ve ailemin duaları kabul oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu madalyayı ülkeme armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Orada da ülkeme madalya getirirsem, çok mutlu olurum.'' diye konuştu.

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