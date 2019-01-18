Dünya dışında yaşam mümkün mü? Bu gezegende yağmur yağıyor

Satürn'ün en büyük uydusu Titan, yaşamı destekleyebileceği düşünülen özellikleriyle Güneş sisteminin en dikkat çeken uydularından biri konumunda. Titan'da keşfedilen yağmur, yaşanabilirlik adına yeni bir gösterge olabilir.
Güneş sisteminde başka bir gezegende yaşam belirtileri bulabilmek için araştırmalar yapan araştırmacıların odak noktası olan Titan, üzerindeki etan ve metan miktarları ile dikkat çekiyor. Üzerinde etan ve metandan oluşan okyanuslar bulunan bu uyduda, Güneş patlamalarından zarar görmeyi engelleyecek kalın bir atmosfer bulunuyor.
NASA'nın 2005 yılından bu yana Satürn'ün uydusu Titan'ın kuzey kutbundaki bulutları gözlemlemekle görevli uzay aracı Cassini tarafından elde edilen gözlemlerde, Dünya dışı yaşam için süren araştırmalarda, çok önemli bir keşfe imza atıldı. Titan'ın kuzey kutbundaki bulutlarda yağmur yağdığı gözlemlendi.
Moskova'daki Idaho Üniversitesi'nde fizik doktora öğrencisi Rajani Dhingra'nın Geophysical Research Letters'da yayınlanan açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:
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