Dünya dışında yaşam mümkün mü? Bu gezegende yağmur yağıyor

Satürn'ün en büyük uydusu Titan, yaşamı destekleyebileceği düşünülen özellikleriyle Güneş sisteminin en dikkat çeken uydularından biri konumunda. Titan'da keşfedilen yağmur, yaşanabilirlik adına yeni bir gösterge olabilir.

Güneş sisteminde başka bir gezegende yaşam belirtileri bulabilmek için araştırmalar yapan araştırmacıların odak noktası olan Titan, üzerindeki etan ve metan miktarları ile dikkat çekiyor. Üzerinde etan ve metandan oluşan okyanuslar bulunan bu uyduda, Güneş patlamalarından zarar görmeyi engelleyecek kalın bir atmosfer bulunuyor.



