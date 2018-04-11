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Dünya diken üstünde! Rusya'dan talimat ABD füzelerini vurun

Dünya diken üstünde! Rusya'dan talimat ABD füzelerini vurun

SURİYE 'de ABD ve Rusya arasında büyük bir savaş başlamak üzere...İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 08:55 - Güncelleme: 11-04-2018 08:55

ABD’nin Suriye’ye kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle saldırı düzenlemesi ihtimali masadayken Rusya’nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.

Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat” yaptığını açıkladığı bilgisi yer aldı.

Habere göre iki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye’yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin’e çağrı yaptı.

RUSYA FÜZELERİ VURMALI: Daha önce Rusya’nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD’nin Suriye açıklarında bekleyen savaş gemisinden füze atılması halinde, “Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli” dedi.

Parlamento Savunma Komitesi’nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova’nın Suriye’deki “yasa dışı eylemlere” yanıt vereceğini söyleyerek, “gerekirse askeri önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

TRUMP BASKI ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın da Doğu Guta’daki kimyasal saldırı iddialarına askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında olduğu belirtiliyor.

Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump’ın Suriye’ye askeri bir yanıt vermemesinin “başkanlık döneminin en büyük hatası” olacağını söylediği kaydediliyor.

DOĞU GUTA MUHALİFLERİN ELİNDEKİ SON YER

Suriye’de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma’ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.Duma ilçesi, Doğu Guta’da silahlı muhalif örgütlerin elindeki son yer.

BÖLGEYE BİR HEYET GÖNDERİLDİ

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı, ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı.

Trump ise Suriye’ye, ‘kısa sürede etkili bir yanıt’ verileceğini söylemişti. Rusya, ABD’nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarıyı veto ederek, bu tasarıyı ‘Suriye’ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla’ suçlamıştı.

GÖRÜŞMELERLE DEVAM EDECEK

Bir Kremlin sözcüsü Salı günü, Rusya’nın Suriye krizinin görüşmelerle çözmeye devam edeceğini söyledi. Haberde analistlerin, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemi ile ABD’nin Tomahawk füzelerini durdurabileceğine şüpheyle yaklaştığı da belirtiliyor.

Çin'den ABD'ye Suriye uyarısı: Karşıyız!

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 09:45 rusya füzelerle esatı koruyacaktır

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