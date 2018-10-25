Dünya devleri Cengiz Ünder'i rekor fiyata istiyor!

Cengiz Ünder için dünya devlerinin sıraya girmesi gündemdeki haberlerin en başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 13.5 milyon euroya Başakşehir’den ayrılıp Roma’ya giden 21 yaşındaki milli gururumuz Cengiz Ünder, her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde şık bir gole imza atan Cengiz için avrupa basınında istenen bonservis bedelinin 60 milyon euro civarında olduğu yazılıyor.



Arjen Robben yerine Cengiz Ünder

CSKA Moskova karşılaşmasında enfes bir gole imza atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi’nde adından söz ettiriyor. Bayern Münih’in milli futbolcuyu, Arjen Robben’in yerine monte etmek istediği söylentileri de bir hayli kuvvetli.





Son olarak Tottenham 52 milyon pound teklif ettiği iddia edilen milli oyuncu için M.United ve Barcelona da devrede.