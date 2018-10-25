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Dünya devleri Cengiz Ünder'i rekor fiyata istiyor!

Dünya devleri Cengiz Ünder'i rekor fiyata istiyor!

Geçtiğimiz gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şık bir gole imza atan Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, dünya devi kulüplerin kıskacına girmiş durumda. Barcelona, Tottenham ve Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i rekor fiyata istedikleri konuşuluyor.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 11:40 - Güncelleme: 25-10-2018 11:40

Cengiz Ünder için dünya devlerinin sıraya girmesi gündemdeki haberlerin en başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 13.5 milyon euroya Başakşehir’den ayrılıp Roma’ya giden 21 yaşındaki milli gururumuz Cengiz Ünder, her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde şık bir gole imza atan Cengiz için avrupa basınında istenen bonservis bedelinin 60 milyon euro civarında olduğu yazılıyor.

Arjen Robben yerine Cengiz Ünder
CSKA Moskova karşılaşmasında enfes bir gole imza atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi’nde adından söz ettiriyor. Bayern Münih’in milli futbolcuyu, Arjen Robben’in yerine monte etmek istediği söylentileri de bir hayli kuvvetli.



Son olarak Tottenham 52 milyon pound teklif ettiği iddia edilen milli oyuncu için M.United ve Barcelona da devrede.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Şenol KARAKAŞ 25 Ekim 2018 11:57 Yolun açık olsun güzel kardeşim. Başarıların daim olsun. Allah yar ve yardımcın olsun.

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