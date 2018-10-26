Dünya devi İnter'e 26 yaşında başkan oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in 21. başkanı olarak göreve 26 yaşındaki genç Çinli Steven Zhang'ın getirildiği açıklandı. Kulübün internet sitesinde paylaşılan videolu açıklamada duygularını dile getiren Steven Zhang, "Gözlerimi kapadığımda, köklü tarihe sahip bir kent görüyorum ve burada daha nice tarihler yazılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

INTER'İN SAHİBİNİN OĞLU

2016 yılında Inter'in hisselerinin büyük kısmını satın alan Çin merkezli şirket Suning Holding'in sahibi Jindong Zhang'ın oğlu Steven, son iki yıldır kulübün yönetim kurulunda görev alıyordu.



Henüz 26 yaşındaki Steven Zhang, Inter tarihinin 21. başkanı oldu.