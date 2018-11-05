Dünya devi Cengiz Ünder'in peşinde!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'daki performansıyla dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Cengiz Ünder'in taliplileri her geçen gün artıyor. Barcelona oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida, Fiorentina ile AS Roma'nın karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. İtalyan ve İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Ariedo Braida'nın izlediği isimler arasında Cengiz Ünder olduğu da belirtildi.



CENGİZ'DEN ÇOK ETKİLENDİ

Braida, 1­1 sona eren Fiorentina ­ Roma karşılaşmasında 74 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in performansından etkilenirken, İspanyol ekibin Ocak ya da yaz döneminde bir girişimin olabileceği belirtildi.

12 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST

Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma, 2017 yılında Medipol Başakşehir'e yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



3.TÜRK OLACAK

Barcelona'nın Cengiz Ünder'i transfer etmesi halinde milli futbolcu Rüştü Reçber ve Arda Turan'ın ardından Katalan ekibinde forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

BALLON D'OR İÇİN BAHİSLER AÇILDI

Roma ise Cengiz'in 2022'de biten sözleşmesini revize etmek istiyor. Buna göre Cengiz'in 1 milyon Euro olan yıllık kazancı 2 katına çıkarılırken, serbest kalma bedeli de 50 milyon Euro olacak. Öte yandan milli futbolcumuzun 2023 yılında Ballon d'Or ödülü için aday gösterileceğine dair İngiltere'de bahis açıldı.