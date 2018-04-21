Dünya çok değişti: İstanbul'a dikkat...

NASA'nın aylar önce yayınladığı bu görüntüler hâlâ hafızalarda...

NASA'nın aylar önce yayınladığı bu görüntüler hâlâ hafızalarda... Dünyanın 100 yıl içinde nasıl değiştiğini gözler önüne seren bu görüntüler interneti kasıp kavuruyor! Bu görüntü İstanbul'dan... Takvimler 1984 yılını gösteriyor! Twitter

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2018 yılına geldiğimizde ise İstanbul'un son durumu bu... Yani 100 yıllık bir süreye bile gerek yok İstanbul'daki değişimi resmetmek için! Durun, daha bitmedi... Twitter

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Orta Asya'ya uzanalım şimdi de... Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.

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