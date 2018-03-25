Dünya cayır cayır yanacak Üçüncü Dünya Savaşı 2018'de...

Üçüncü Dünya Savaşı, Nostradamus'un Les Propheties kitabında bahsedilen en dikkat çekici kehanet. Bu kehanete göre 2018 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek.
Nostradamus, büyük savaşın Fransa ve Avrupa'da başlayacağını ve daha sonra tüm dünyaya yayılacağını öngörüyor. Kitabında Üçüncü Dünya Savaşı'nı açıkladığı şöyle bir cümle bulunuyor:'Dünyanın iki büyük gücü arasında bir savaş çıkacak ve 27 yıl sürecek'. Bazı komplo teorisyenleri bahsedilen savaşın Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakına karşı ABD ile yaşanacağını iddia ediyor.
Nostradamus'un kitabında şöyle bir cümle yer alıyor: 'Zenginler ölüp ölüp dirilecek'. Birçokları bu cümleyi olası Üçüncü Dünya Savaşı sonrası patlak verecek olan ekonomik kriz ile açıklıyor.
Nostradamus, 2018 yılında ABD genelinde büyük felaketler yaşayacağını öngörüyor. Ünlü kahine göre ABD'nin batısında büyük bir deprem meydana gelecek ve deprem küresel çapta felaketleri tetikleyecek. İlginçtir ki 2016'da ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cascasia Dalma Zonu'nda sismik faaliyetler olduğunu tespit etti. Bilim insanları da Cascadia Dalma Zonu ve Kaliforniya fay hatlarında uzun süredir 8 ve daha büyük bir depremin olmadığına dikkat çekiyor.
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