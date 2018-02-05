Dünya bunuda gördü şempanze melez insan doğurdu!

Geçtiğimiz günlerde bir kolon hayvanın kopyalandığı haberini almıştı. Zaten kopyalanan koyun Dolly'i biliyorsunuz. Peki insan-hayvan melezleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek akıl alır gibi değil, değil mi? Ancak hiç yok değil... Gordon Gallup'un iddialarına göre Florida'da Orange Park'taki bir laboratuvarda doğan insan-şempanze melezi, panikleyen doktorlar tarafından 100 yıl önce öldürüldü.



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Ünlü evrim psikologlarından Gordon Gallup kişinin kendini tanımasını temel alan 'ayna testi' ile primatların da kendi yansımalarını algılayabildiklerini kanıtlamıştı. Bu çalışmaları sonucunda da insan ve şempanze melezi anlamına gelen 'humanzee' terimini ortaya çıkarmıştı. Söylediklerine göre, eski üniversite profesörünün bu melez bebeğin eskiden çalıştığı bir araştırma tesisinde dünyaya geldiğini iddia etmişti. Aynı profesör 1930 yılında araştırma tesisinin Georgia'ya taşınmasından önce Yerkes'de de çalışmıştı.

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'Konuyla ilgili ilk teşebbüsler 1920'li yıllarda, ilk primat araştırma merkezinin Florida, Orange Park'ta kurulmasıyla başladı. Dişi bir şempanzeyi, insan spermi ile döllediler. Kimden olduğu belirtilmeyen spermlerle gebelik gerçekleşti ve doğum zamanında gerçekleşti. Ama günler veya haftalar içinde ahlaki ve etik kaygılar oluşmaya başladı. Sonucunda ise bebeğe ötanazi yapıldı.'

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