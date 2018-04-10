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Dünya bunu bekliyordu! BM'deki Doğu Guta oylamasında karar ne?

Dünya bunu bekliyordu! BM'deki Doğu Guta oylamasında karar ne?

ABD, Suriye'nin Duma ilçesinde kimyasal silahla düzenlenen saldırının incelenmesi için oylama istemişti. Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 22:30 - Güncelleme: 10-04-2018 22:30

ABD'nin ve Rusya'nın Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki gaz saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı oylandı. Beklendiği gibi Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti. Tasarı, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştu.

Bugüne kadar 11 Suriye karar tasarısına hayır oyu vererek veto eden Rusya'nın ABD'nin son tasarısına da sıcak bakmamasına rağmen, ABD tasarının oylanması yolunu seçmişti. 

YİNE VETO ENGELİ

Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırı üzerine ABD’nin başını çektiği ve Türkiye’nin desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), karar tasarısı Rusya’nın vetosuna takıldı.

ABD’nin taslağı 12 evet oyu almasına rağmen Rusya’nın hayır oyu ile veto edildi. Rusya ile birlikte Bolivya hayır oyu kullanırken  Çin çekimser kaldı. ABD’nin Veto edilen karar tasarısı Duma’daki saldırının sorumluların araştırılmasını ve en şiddetli şekilde kınanmasını öngörüyordu.

TÜRKİYE DE DESTEKLİYOR

ABD’nin hazırladığı Fransa, İngiltere ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in yanısıra Türkiye’nin de desteklediği ABD’nin tasarısı bölgeye insani yardım da gönderilmesini istiyordu.

ABD’nin karar tasarısı tamamen bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını isterken, Rusya alternatif olarak BMGK’ya ilk olarak 23 Ocak’ta sunduğu yeniden revize edilmeyen karar tasarısını sundu.

RUSYA'NIN TASARISI

Yeni bir mekanizma kurmayı öneren Rus taslağı, yine bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulda onaylandıktan sonra BM genel sekreterinin Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü ile koordineli önümüzdeki olarak bir yıllık süreyi kapsayacağını belirtiyor.

Rusya’nın önerdiği taslağın BMGK’da yeterli oyu alması beklenmiyor.

SURİYE'DE KİMYASAL SALDIRI TARTIŞMASI

Çatışmaların başladığından bu yana Esad rejimi  ile silahlı muhalifler birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçladığı Suriye'de, Ağustos 2013'te Doğu Guta'ya atılan roketler yüzlerce kişiyi katlederken, BM bölgede Sarin gazı tespit etmişti. Ancak BM bu gazı kimin kullandığı konusunda bir bulguya ulaşamadı.

4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bir başka katliamın ardından BM ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) ortak araştırmasında, Suriye Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı bulgusuna ulaşılmıştı. Ancak BM raporunun sonuçlarını kabul etmeyen Rusya, BMGK ve KSYÖ'nin oluşturduğu BM Bağımsız Ortak Mekanizması'nın görev süresinin yenilenmesini veto etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ruzgar67 10 Nisan 2018 22:57 Ne olursa olsun amac daha fazla musluman oldurmek amac suriyeden sonra turkiye, yakinda rusyaylada aramizi acip yanliz birkip saldirirlar

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