Dünya bu peynirin peşinde: Divle Obruk Peyniri

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman Köyü'nde geleneksel yöntemlerle mayalandırılan Divle Obruk Peyniri, dünya peynir otoriteleri tarafından tercih ediliyor.

Dünya bu peynirin peşinde: Divle Obruk Peyniri

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman Köyü'nde geleneksel yöntemlerle mayalandırılan Divle Obruk Peyniri, dünya peynir otoriteleri tarafından tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgesi alınan ve bu sene 45 ton üretilen Divle Obruk Peyniri, sofraları süslemeyi sürdürecek...

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Dünya bu peynirin peşinde: Divle Obruk Peyniri

Karaman'ın, eski adı Divle olan köyündeki 250 metrelik mağarada dünyanın en özel peynirlerinden birisi üretiliyor. AA'nın aktardığına göre Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, eski adı Divle olan Üçharman köyünde geçimini hayvancılık ile sağlayan köy sakinleri, soğuk hava deposu olarak kullandıkları mağarada, dünyanın en özel peynirlerinden birisini üretiyor.

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Dünya bu peynirin peşinde: Divle Obruk Peyniri

Obruk adını verdikleri, 250 metre uzunluğunda ve 36 metre derinliğindeki mağarada aylarca saklanan 'Divle Obruk Peyniri', bekletildiği 'doğal' soğuk hava deposundan sofralara taşınıyor. Koyun ve keçi sütünden yapılan peynirler, kuzu ve oğlak derileri içinde 5 ay bekletildikten sonra bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor


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Dünya bu peynirin peşinde: Divle Obruk Peyniri

Koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemler ile yapılan peynirler, basıldıkları kuzu ve oğlak derileri içinde mağaranın içinde 5 ay saklanıyor. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3 yıllık çalışmasının sonunda coğrafi işaret belgesi alınan Divle Obruk Peyniri'nin kalitesi tescillendi.

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