Dünya bu maçı konuşacak! Çılgın rakam belli oldu

Son olarak 2017 Ağustos ayında Conor McGregor’la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı. McGregor’u yakın zamanda devirmeyi başaran Dağıstanlı Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul eden Mayweather, 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.

''110 MİLYON İLE 200 MİLYON GARANTİ'': Zaten teklifi kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına, “Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas’ı tekrar harika yapalım” diyen ABD’li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi. Mayweather, “Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib’le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız. 110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor’la 2019’da karşılaşmak” ifadelerini kullandı.