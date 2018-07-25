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Dunya bu kızı konuşuyor! İsveçli kız THY uçağını durdurup...

Dunya bu kızı konuşuyor! İsveçli kız THY uçağını durdurup...

İsveç'te THY uçağını durduran ve "Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim" diyerek Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini engelleyen aktivist Elin Ersson, uçağın rötar yapmasına neden oldu. Türk yolcular da genç kıza destek verince Afganistanlı sığınmacı uçaktan indirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 15:49 - Güncelleme: 25-07-2018 15:49

İstanbul'a doğru havalanan uçaktaki Elin isimli yolcu, Göteborg yönetiminin sınır dışı etmeye çalıştığı Afgan yolcunun hayatını değiştirdi. 21 yaşındaki genç kıza uçaktaki Türk yolcular büyük destek verdi, olay dünyada büyük ses getirdi.

Uçağın içinde bulunan Türk yolcular da 21 yaşındaki aktiviste alkışlarla destek verdi. İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi.

TAMAMEN YASA DIŞI: Göteborg Postası'nın haberine göre, Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı.


AFGANİSTAN'DA SAVAŞ VAR SIĞINMACILARI ÖLÜME GÖNDERİYORLAR: Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın 'tamamen yasa dışı' olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi. "Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine diğer yolculardan da destek geldi.

TÜRK YOLCULAR BANA DESTEK VERİYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUM: Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasının ardından Türk yolcular olaya tepki gösterdi. Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme göndermezsiniz" şeklindeki uyarısı üzerine diğer Türk yolcular da alkışlarla Ersson'a destek verdi.


TÜRK YOLCULAR BANA DESTEK VERİYOR: Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın Sözcüsü Hans Uhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.

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  • Misafir 25 Temmuz 2018 16:29 AKP'li Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'de görev yapan Ayşe Kardaş Ergezen, Bakan yardımcılığına atandı

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