Dünya bu barışı izledi! Bir daha sizi uykunuzdan uyandırmayacağım

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü açıkladı. Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor" diye yazarken; Moon'a "Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum" dedi.