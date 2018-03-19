Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Dünyanın en popüler çiftleri arasında yer alan ve kasım 2015’ten bu yana ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden süper model Gigi Hadid (22) ile Zayn Malik’in (24) evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken çiftin ayrılma haberinin yankıları devam ediyor. Miami’deki yazlık evinde dinlenirken üstsüz bir şekilde görüntülenen 24 yaşındaki şarkıcının göğsündeki dövme dikkat çekti.