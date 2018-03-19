Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Gigi Hadid’den ayrıldığı öğrenilen Zayn Malik’in vücudundaki Gigi Hadid dövmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Takipçileri, Malik’in daha önce de aynı hatayı yapmış olmasını eleştirdi.

Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Dünyanın en popüler çiftleri arasında yer alan ve kasım 2015’ten bu yana ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden süper model Gigi Hadid (22) ile Zayn Malik’in (24) evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken çiftin ayrılma haberinin yankıları devam ediyor. Miami’deki yazlık evinde dinlenirken üstsüz bir şekilde görüntülenen 24 yaşındaki şarkıcının göğsündeki dövme dikkat çekti.

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Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Ünlü şarkıcı, büyük aşkı 22 yaşındaki Hadid’in gözlerini dövme olarak bedenine kazıtmıştı. Ayrılık haberi sonrası Twitter takipçileri Malik’in dövmesini espri konusu haline getirdi. Takipçileri, Malik’in daha önce de eski sevgilisi Perrie Edwards’ın resmini dövme olarak vücudunda taşıdığını hatırlatarak, “Bu adam akıllanmayacak mı?” benzeri yorumlar yazdı.

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Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Sosyal medya kullanıcıları, Malik’in Hadid’i Instagram’dan takibi bırakmasını da hatırlatarak, “Göğsündeki dövmeyi takibi nasıl bırakacaksın?” diye sordu.

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Dünya bu ayrılığı konuşurken dövmesi yüzünden rezil oldu!

Hayranlarının ortak görüşü, Malik’in dövme yaptırma konusunda daha iyi düşünmesi, pişman olacağı dövmeleri yaptırmaması gerektiği yönündeydi.

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