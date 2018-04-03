Dünya böylesini ne gördü ne duydu cinsel organını istiridye soktu

Siz siz olun, suyun altında ilginç hareketlerde bulunmayın, mesela akılın ucundan geçmeyecek şakalar gibi. Hawaii'ye dalış yapmaya karar veren amatör dalgıç, arkadaşına şaka yapmak isterken cinsel organından oluyordu.

Dünya böylesini ne gördü ne duydu cinsel organını istiridye soktu

Siz siz olun, suyun altında ilginç hareketlerde bulunmayın, mesela akılın ucundan geçmeyecek şakalar gibi. Hawaii'ye dalış yapmaya karar veren amatör dalgıç, arkadaşına şaka yapmak isterken cinsel organından oluyordu.

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Dünya böylesini ne gördü ne duydu cinsel organını istiridye soktu

22 yaşındaki dalgıç Sean Madison, Hawaii Adası’nda dalış yaparken cinsel organını dev bir istiridyenin ısırması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Madison’da şiddetli nefes alma güçlüğü, kusma, şişlik ve düşük tansiyon gibi komplikasyonlar görüldü.

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Dünya böylesini ne gördü ne duydu cinsel organını istiridye soktu

Doktorlar, dev yumuşakçalarla fiziksel temasın, deniz ürünlerine alerjisi olan adamın alerjisini tetiklediğini ve devasa istiridyenin dalgıçı yüksek miktarda arsenike maruz bıraktığını açıkladı.

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Dünya böylesini ne gördü ne duydu cinsel organını istiridye soktu

Durumu stabil olan 22 yaşındaki adam, birlikte dalış yaptığı arkadaşı Thomas Meyer’i etkilemek için cinsel organını bir midyenin içine soktuğunu söyledi. “Sadece bir şakaydı” diyen adam, “Arkadaşım beni filme çekiyordu ben de onu etkilemek istedim ve cinsle organımı istiridyenin içinde soktum” açıklamasından bulundu. Adamın gitmesine izin vermeyen istiridyeden zorlukla kurtulan adam daha sonra çeşitli komplikasyonlar yaşayınca hastanenin yolunu tuttu.

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