Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü IIF ekonomisti bu twiti attı

Dünya Bankası görünüm için artan aşağı yönlü risklere işaret ederek global ekonomi için 2018 ve 2019 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye’de yaşanan finansal stresin gecikmeli etkilerinin 2019’da büyüme üzerinde görüleceğini belirten Dünya Bankası, yüksek enflasyon, yüksek faizler, düşük güven, azalan tüketim ve yatırımın etkisi ile Türk ekonomisinde büyümenin 2019’da yüzde 1,6’da kalacağını öngördü.

Dünya Bankası’nın “Global Ekonomik Görünümler” raporuna göre, global ekonomi için 2018, 2019 ve 2020 büyüme tahminleri Haziran 2018’de yayınlanan rapordaki beklentilere göre 0,1’er puan düşürülerek yüzde 3,0, 2,9 ve 2,8 olarak belirlendi. 2021 için büyüme tahmini de yüzde 2,8 olarak duyuruldu.

3 yıllık büyüme tahmini

Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4,5’ten 3,5’e indiren Dünya Bankası, 2019 beklentisini yüzde 4,0’dan 1,6’ya ve 2020 tahmini yüzde 4,0’dan 3,0’a çekti. Banka, Türk ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin etti.

2019 için ABD büyümesi %2.9’dan %2.5’e, Euro-bölgesi %1.9’dan %1.6’ya, Çin ise %6.5’tan, %6.2’ye zayıflayacak.

Bu kez Türkiye daha iyi

IIF ekonomisti Robin Brooks bu sabah attığı bir tweet’te 4Ç’de kredi daralmasının 2009 resesyonundan da öteye gittiği, bu dönemde ekonominin %5 daraldığını hatırlattı. İki dönem arasında farklar bulunduğunu vurgulayan Brooks, Türkiye’nin dış borçlanmada bu kez daha iyi performans gösterdiğinin altını çizdi. Yine de kurum 2019 için eksi %0.9 olan büyüme tahminini aşağı revize edebilir. YEP’te 2019 büyümesi %2.3 olarak öngörülmüştü.

Turkey's negative credit impulse in Q3 & Q4 exceeds that during the great recession, when activity fell 5%. There's obviously big differences, including on external debt rollover where things now look better, but I still see downside risk to our -0.9% growth number for this year. pic.twitter.com/2ATycVcrgV