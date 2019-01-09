  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü IIF ekonomisti bu twiti attı

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü IIF ekonomisti bu twiti attı

Dünya Bankası 2019’un ilk Global Ekonomik Görünüm Raporu’nda büyüme öngörüsünü %3’ten %2.9’a revize etti, Türk ekonomisinde büyümenin 2019’da yüzde 1,6’da kalacağını öngördü.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 09-01-2019 11:09 - Güncelleme: 09-01-2019 11:09

Dünya Bankası görünüm için artan aşağı yönlü risklere işaret  ederek global ekonomi için 2018 ve 2019 GSYH büyüme tahminlerini aşağı  yönlü revize etti. Türkiye’de yaşanan finansal stresin gecikmeli etkilerinin 2019’da büyüme üzerinde görüleceğini belirten Dünya Bankası, yüksek enflasyon, yüksek faizler, düşük güven, azalan tüketim ve yatırımın etkisi ile Türk ekonomisinde büyümenin 2019’da yüzde 1,6’da kalacağını öngördü.

Dünya Bankası’nın “Global Ekonomik Görünümler” raporuna göre,  global ekonomi için 2018, 2019 ve 2020 büyüme tahminleri Haziran 2018’de  yayınlanan rapordaki beklentilere göre 0,1’er puan düşürülerek yüzde 3,0, 2,9 ve 2,8 olarak belirlendi. 2021 için büyüme tahmini de yüzde 2,8 olarak duyuruldu.

3 yıllık büyüme tahmini
Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4,5’ten 3,5’e indiren Dünya Bankası, 2019 beklentisini yüzde 4,0’dan 1,6’ya ve 2020 tahmini yüzde 4,0’dan 3,0’a çekti. Banka, Türk ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin etti.

2019 için ABD büyümesi %2.9’dan %2.5’e, Euro-bölgesi %1.9’dan %1.6’ya, Çin ise %6.5’tan, %6.2’ye zayıflayacak.

Bu kez Türkiye daha iyi
IIF ekonomisti Robin Brooks bu sabah attığı bir tweet’te 4Ç’de kredi daralmasının 2009 resesyonundan da öteye gittiği, bu dönemde ekonominin %5  daraldığını hatırlattı. İki dönem arasında farklar bulunduğunu vurgulayan Brooks, Türkiye’nin dış borçlanmada bu kez daha iyi performans gösterdiğinin altını çizdi. Yine de kurum 2019 için eksi %0.9 olan büyüme tahminini aşağı revize edebilir. YEP’te 2019 büyümesi %2.3 olarak öngörülmüştü.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü IIF ekonomisti bu twiti attı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2019 11:49 dünya bankasıda kesin chpli baksana notumuzu düşürmüşler. memelekette ekonomi tahminleri tamda kıla kıl tutmuşken nerden çıktı bu veled?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro