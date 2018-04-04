Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

TÜRKİYE üçlü zirve ile dünya gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran üçlü zirve dünya ajansları tarafından flaş haber olarak geçildi.

Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani flaş görüntüler verdiler. Beştepe'deki zirveden yansıyan 'samimi' kare dünya ajansları tarafından flaş haber olarak servis edildi.
'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde medyanın önüne çıkan üç lider elele poz verdi. İşte dünya ajanslarının geçtiği o görüntüler;

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Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

Türkiye-Rusya İran üçlü zirvesine Erdoğan, Putin ve Ruhani birlikte geldiler. İlki 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ikincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

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Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

AJANSLAR FLAŞ OLARAK GEÇTİ : Zirve kadar üç liderin medyaya verdiği sıcakk görüntü dünya ajanslarının ilgisini çekti. Erdoğan, Ruhani ve Putin elele poz vererek üçlü zirveyi dünya gündemine taşıdılar.

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Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

Zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

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