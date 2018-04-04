Dünya ajansları flaş geçti! Erdoğan Putin ve Ruhani pozu

Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani flaş görüntüler verdiler. Beştepe'deki zirveden yansıyan 'samimi' kare dünya ajansları tarafından flaş haber olarak servis edildi.

'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde medyanın önüne çıkan üç lider elele poz verdi. İşte dünya ajanslarının geçtiği o görüntüler;