'Dünya 5'ten büyüktür' şarkı oldu klip sosyal medyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak hazırlanan "The World Is Bigger Than Five" isimli İngilizce şarkı, Türkçe alt yazılı özel kliple yayımlandı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip seslendirdiği "The World Is Bigger Than Five", Türkçe alt yazılı olarak sosyal paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Aziz Babuşçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya mazlumlarının da lideri olduğunu söyledi. Babuşçu, bunun kanıtının ise, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi olduğunu dile getirdi.

DİYARBAKIRLI TURGAY EVREN VE BAYBURTLU MUHAMMED

Aziz Babuşçu, "Düşünce bana ait ama sözler ve seslendirmesi yine aynı duyarlılıktaki insanların bir araya gelerek yapabilecekleri bir şeydi. Bir İngilizce öğretmeni, Turgay Evren Diyarbakırlı bir Kürt, sözlerini yazdı. Yine bu vatanın evladı, İsviçre'de yaşayan Bayburtlu Muhammed kardeşimiz de çok güzel seslendirdi. İstiyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dünya liderliğini, mazlumların liderliğini bir şarkıyla insanlara ulaştıralım. İngilizce olarak seslendirildi, Türkçe alt yazıyla beraber." şeklinde konuştu.

Şarkının klibinde yer alan görüntülerin, sadece Müslüman coğrafyalarda değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dramları ortaya koyduğunu dile getiren Babuşçu, şarkının, insanların duygu dünyalarına hitap ettiğini, onları harekete geçmeye çağırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da karşılanma şekline de değinen Babuşçu, şunları kaydetti: "Dünyanın mazlumları tarafından bağırlarına basılan, kucaklanan, alkışlanan, sevilen bir lideri, kendi ülkesinde, siyasi rant devşirme peşinde olan siyasetçilerin, muhalefetin anlayamamış, kavrayamamış, görememiş olması ve bu karşıtlığın yer yer ülkesinin, milletinin aleyhine pozisyon almaya gidecek kadar yoldan çıkmış olması üzdü doğrusu. Bu toprakların çocuğu bir liderin, dünya mazlumları tarafından muhabbetle, sevgiyle ve kendi geleceklerinin de lideri olarak algılanmış olması, medeniyet birikimimizin değerlendirmesiyle baktığımızda, bu ülkenin bir evladı, milletvekili olarak beni son derece gururlandırdı."