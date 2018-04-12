Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ÇİĞ FİLİZLER: Birçok gıda uzmanı, alfalfa gibi çiğ filizleri bırakın yemeyi, dokunmaktan bile kaçınırlar. Çünkü alfalfa filizleri, koliform gibi bakteriler ile kirlenebilir ve bu filizlerin büyümelerini sağlayan şartlar, bakteri gelişimini hızlandırır.



