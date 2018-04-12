Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

Bakteriler oda sıcaklığında, yalnızca 20 dakikada sayılarını katlayabilirler. Ancak hastalık sebebi olabilecek bir şey yeme riskinizi azaltmak istiyorsanız eğer, bu yaygın suçluları tabaklarınızdan uzak tutun:

Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ARTAN ÇORBALAR, YAHNİLER VE KIZARTMALAR: Tembellik yapıp yediğiniz artık yemeklerde nihayetinde hastalıklara sebep olan zararlı sporlar oluşabilir.



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Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ARTIK PİRİNÇ: Dünden kalan pilavınız, pirinç tarlalarından gelen ve piştikten sonra bile hayatta kalabilen toksin üreticisi Basilus cereus bakterilerine ev sahipliği yapıyor olabilir.

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Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ÇİĞ FİLİZLER: Birçok gıda uzmanı, alfalfa gibi çiğ filizleri bırakın yemeyi, dokunmaktan bile kaçınırlar. Çünkü alfalfa filizleri, koliform gibi bakteriler ile kirlenebilir ve bu filizlerin büyümelerini sağlayan şartlar, bakteri gelişimini hızlandırır.

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Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

PATATES, TON BALIĞI, YUMURTA SALATASI: Stafilokok gibi bakteriler, şarküterilerin, pikniklerin ve açık büfelerin vazgeçilmezi nemli, el değen yiyeceklerde büyümeye bayılırlar. Bu yüzden taze görünmeyen oda sıcaklığındaki salatalardan uzak durmak en iyisidir.

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