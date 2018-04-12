Dünden kalan bu yemekleri sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ARTAN ÇORBALAR, YAHNİLER VE KIZARTMALAR: Tembellik yapıp yediğiniz artık yemeklerde nihayetinde hastalıklara sebep olan zararlı sporlar oluşabilir.
ARTIK PİRİNÇ: Dünden kalan pilavınız, pirinç tarlalarından gelen ve piştikten sonra bile hayatta kalabilen toksin üreticisi Basilus cereus bakterilerine ev sahipliği yapıyor olabilir.
ÇİĞ FİLİZLER: Birçok gıda uzmanı, alfalfa gibi çiğ filizleri bırakın yemeyi, dokunmaktan bile kaçınırlar. Çünkü alfalfa filizleri, koliform gibi bakteriler ile kirlenebilir ve bu filizlerin büyümelerini sağlayan şartlar, bakteri gelişimini hızlandırır.
PATATES, TON BALIĞI, YUMURTA SALATASI: Stafilokok gibi bakteriler, şarküterilerin, pikniklerin ve açık büfelerin vazgeçilmezi nemli, el değen yiyeceklerde büyümeye bayılırlar. Bu yüzden taze görünmeyen oda sıcaklığındaki salatalardan uzak durmak en iyisidir.
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