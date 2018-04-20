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Dün vekilliği düşürülen Baydemir konuştu

Dün vekilliği düşürülen Baydemir konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Osman Baydemir, 'Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:34 - Güncelleme: 20-04-2018 10:34

Meclis Genel Kurulu'nda, dün, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili yazı okunduktan sonra vekilliği düşürülen HDP'li Baydemir, onur duyacağı bir karar verildiğini söyledi. Baydemir, "Ben halkımın haklı davasının sözcüsü olmaya devam edeceğim. Karar vericilerin karnesine hiçbir zaman silinmeyecek bir sabıka bıraktılar. Bizim anlımız açık. Dün savunduğumuzu bugün ve yarın da savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kendisiyle birlikte HDP'li Selma Irmak'ın da vekilliğinin düşürüldüğünü, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a da ceza verildiğini belirten Baydemir, şunları söyledi:

"ÇAREYİ BENİ TAFSİYE ETMEKTE GÖRÜYORLAR"

"Yaşananlar, milletin iradesine zere kadar saygı duymadıklarının ifadesidir ayrıca Kürt düşmanlığıdır. Kürt'e yol göstermektir, Kürt'ü siyaset zemininin dışına itmektir. Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi beni tasfiye etmekte görüyorlar. Başaramayacaklar; çünkü biz milyonların vicdanıyız. Biz mazlum Kürt milletinin haklı davasının sözcüleriyiz, neferiyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Osman Baydemir'e, 2012 yılında, büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaparken, Diyarbakır Valiliği önünde çıkan olaylarda görevli polislere karşı 'hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kurt-ay 20 Nisan 2018 10:59 biz bilmiyoruz ama melek bunlar yaw

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