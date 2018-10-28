Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yapmıştı. Yapılan haberlere göre Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin bebek sahibi olma sevincinden sonra 41 tane koç kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
"İNŞALLAH VATANA MİLLETE HAYIRLI OLUR" Ünlü futbolcu doğumdan sonra duygusal bir mesaj paylaşıp, "Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his… Çok ufak, korku, üstüne titremek başka bir hissiyat… 3 kilo doğdu. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği şeyi hissediyor" açıklamalarını yapmıştı.
41 TANE KOÇ KESTİRDİ Oğullarına Hamza Arda adını veren çiftin 41 tane koç kestirdiği iddia edildi. Doğum sırasında da eşinin yanında olan ve onu yalnız bırakmayan Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmış.
BERKAY İLE NE OLMUŞTU? Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sanatçı Berkay'ın eşine asıldığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Ayrıca sanatçının burnunu kıran Arda Turan, forma giydiği kulübü Başakşehir tarafından 2 milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.
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