Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

Geçtiğimiz günlerde eşi Aslıhan Doğan'ın bebek haberiyle sosyal medyada gündeme oturan Arda Turan, dün Başakşehir takımıyla çıktığı karşılaşmada tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Arda Turan bugün, doğan bebeği için 41 koç kestirdi.

Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yapmıştı. Yapılan haberlere göre Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin bebek sahibi olma sevincinden sonra 41 tane koç kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

111
Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

"İNŞALLAH VATANA MİLLETE HAYIRLI OLUR" Ünlü futbolcu doğumdan sonra duygusal bir mesaj paylaşıp, "Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his… Çok ufak, korku, üstüne titremek başka bir hissiyat… 3 kilo doğdu. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği şeyi hissediyor" açıklamalarını yapmıştı.

211
Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

41 TANE KOÇ KESTİRDİ Oğullarına Hamza Arda adını veren çiftin 41 tane koç kestirdiği iddia edildi. Doğum sırasında da eşinin yanında olan ve onu yalnız bırakmayan Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmış.

311
Dün oynadığı maçta yuhalanmıştı... Arda Turan bebeği için 41 koç kestirdi!

BERKAY İLE NE OLMUŞTU? Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sanatçı Berkay'ın eşine asıldığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Ayrıca sanatçının burnunu kıran Arda Turan, forma giydiği kulübü Başakşehir tarafından 2 milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro