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Dün gece binlerce kişiye aynı mesaj geldi gerçek ise... Şoke olacaksınız!

Dün gece binlerce kişiye aynı mesaj geldi gerçek ise... Şoke olacaksınız!

Dün gece binlerce kişiye "yaptıklarını biliyoruz. bizim neler yapacağımızı da izle ve gör" mesajı geldi. Herkes merakla bu mesajın ne olduğunu merak ederken ekşi sözlükte konuyla ilgili başlık açıldı. Peki herkese gelen bu mesaj ne kim tarafından atıldı? Gerçeği öğrenince şoke olcaksınız.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 10:03 - Güncelleme: 29-12-2017 10:03

Herkese tedirginlik yaratan mesaj sosyal medyanın gündemine oturdu. Gece gelen ve yaptıklarını biliyoruz mesajı sonrasında binlerce kişide büyük tedirginlik oldu. Peki bu mesaj ne kim tarafından atıldı?

Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör" ifadeleri yer alıyor. Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı. 

EKŞİ SÖZLÜK'TE BAŞLIK AÇILDI Ekşi Sözlük'ten bugün mesajla ilgili başlık açıldı. Yüzlerce yorumun girdiği başlıkta eleştiriler ağırlık kazandı. İşte binlerce kişinin telefonuna gelen o mesaj

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