Dün boşanan İbrahim Kutluay ünlü oyuncuyla fena yakalandı

İbrahim Kutluay ile Demet Şener dün boşandı. Uzun süredir devam eden boşanma süreci dün noktalandı. Özel hayatıyla gündeme gelen İbrahim Kutluay boşanır boşanmaz gecelere aktı. Ünlü bir isimle yakalanan İbrahim Kutluay sabaha kadar eğlendi. Peki İbrahim Kutluay kiminle eğlendi?

Bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay 15 Ocak’ta Bebek’teki gece kulübü Angie’de karşılaşmış. Önce farklı arkadaş gruplarıyla eğlenen ikili, gece yarısından sonra aynı masada oturmaya başlamış.

Posta'da yer alan habere göre sabah 5’e kadar samimi şekilde dans etmişler. Angie’yi birlikte terk etmişler. Meryem Uzerli kulüpten çıkarken çok neşeliymiş. Sürekli kahkaha atıyormuş. İbrahim Kutluay ise tedirginmiş. Kapıdaki görevlilere “Çevrede muhabir yok değil mi? Aman fotoğrafımız çekilmesin” demiş.

Meryem Uzerli’nin adı en son Arap asıllı Alman fotoğrafçı Lüey Nohut ile anıldı. “Sadece arkadaşız” dediği Lüey ile geçen hafta gece kulüplerinde samimi şekilde eğlendi. Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile ilişkisi de kısa bir süre önce bitmişti.



