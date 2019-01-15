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Dün ateşi yükselen dolar güne nasıl uyandı? 15 Ocak dolar kuru

Dün ateşi yükselen dolar güne nasıl uyandı? 15 Ocak dolar kuru

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah açıklamaları sonrası 5.54'e kadar çıkan dolar dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi sonrası yönünü aşağı çevirdi. 15 Ocak Salı sabahına dolar 5.46 seviyesinde başladı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 08:57 - Güncelleme: 15-01-2019 08:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar yapacağına dair skandal açıklaması sonrası doların tansiyonu yükselmişti. 5.54'leri gören dolar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı arasında yapılan telefon görüşmesi sonrası sakinleşmeye başladı.

Dolar 15 Ocak salı sabahına 5.46'dan uyandı. Küresel piyasalar bugün Brexit oylamasının sonucunu bekliyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1’i aşmış durumda. Geçen hafta jeopolitik endişelerle belirginleşen negatif ayrışma trendinin bugün güç kazandığını görüyoruz. En büyük etki Trump’ın açıklamaları. ABD ile ilişkiler ve Suriye süreci piyasada yakından izleniyor. İki ülke ilişkilerinin yeniden gerilmesi durumunda satış baskısı da kuvvetlenebilir”

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA
Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  yarın yapacağı Para Politikası Kurulu  (PPK) toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor. Yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor. İşte kurdaki son durum:

Saat 08:54'te dolar, euro ve sterlin

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar nasıl etkilendi?

 

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