Dün akşam yayınlandı Avlu dizisi izleyiciyi çıldırttı yorumlara bakın

Star Tv ekranlarında daha başlamadan çok konuşulan, fragmanı bile reyting sonuçlarının üst sıralarında yer alan Avlu dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Avlu dizisinin ilk bölümü zaman zaman eleştiri alsa da, beğenenler adeta 'çıldırdı'. Tabi ki bu pozitif mana da bir çıldırma oldu. Diziyi yerenlerden çok beğenenler attığı tweetlerle Avlu dizisi, dün akşam sosyla medya reytinglerinin zirvesinde yer aldı. Hadi gelin sosyal medyada Avlu dizisi için ne yorumlar yapılmı bir göz atalım. Avlu her perşembe saat 20.00'de Start TV'de.