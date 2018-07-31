Duman sahnede Kıvılcım tribünde! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Kerki ve Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Duman, Harbiye’yi dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını Harbiye’de binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘Elleri Ellerime’, ‘Beni Yak’ ve daha bir çok hit şarkısını Harbiye’nin muhteşem atmosferinde seslendirdi.

3 SAAT SAHNEDE KALDI

Kurulduğu günden bugüne tüm şarkıları arasından seçtiği özel bir repertuvar ile Harbiye seyircisinin karşısına çıkan Duman’ın tüm şarkılarına eşlik eden seyirciler, 3 saat sahnede kalan grubu alkışlar ve tezahüratlarla uğurladı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’da grubu izlemeye gelenler arasındaydı.

