Dükkan bakma bahanesiyle geldi dükkan sahibinin telefonunu çaldı

Olay, Adapazarı ilçesi Hasırcılar Mahallesinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiğ köfte dükkanı işleten genç, dükkanını devretmek için sosyal medya hesabı olan ’Letgoya’ ilan verdi. Sosyal paylaşım sitesinde ilanı gören isminin S.D. olduğunu söyleyen hırsız, dükkanı görmek için dükkan sahibi ile iletişime geçerek, dükkanı görmeye geldi. Dükkanı çok beğendiğini belirten şüpheli S.D., isimli şahıs, ödemeyi internet bankacılığı üzerinden yapacağını ve kendi telefonunun çalındığını söyleyerek dükkan sahibinden telefonunu istedi. Bir kaç kişi ile telefonda görüşen hırsız, devir işlemleri için paranın bir kısmını Kadın Doğum ve Acil Hastanesinde vereceğini belirterek, dükkan sahibi ile hastanenin kantin kısmına gitti.

Dükkan sahibine eşinin üst katta hamile olduğunu kendisini görüp geleceğini söyleyen S.D., isimli hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Şahsın gelmeyeceğini anlayan dükkan sahibi yaklaşık 2 bin TL’lik telefonunun çalındığını polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı. Telefonu çalan hırsız kısa bir süre sonra başka bir olaydan yakalandığı belirtildi.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla görüşmek isteyen hırsız S.D.’nin telefonu istemesi ve konuşmak için dışarı çıkması gözüküyor.

  • Güncel 15 Ocak 2019 14:06
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