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Duha namazı nasıl kılınır kuşluk namazı kaç rekattır?

Duha namazı nasıl kılınır kuşluk namazı kaç rekattır?

Duha namazı diğer adıyla kuşluk namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Perşembeyi cumaya bağlayan gece müslümanlar için önemli günlerden biridir. Duaların edildiği ellerin semaya açıldığı bu gecede nasıl dua edilmeli, hangi esmalar okunmalı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 21:00 - Güncelleme: 15-02-2018 21:00

Perşembe gecesi hangi dualar okunur, hangi esmalar okunur? Perşembeyi cumaya bağlayan gece müslümanlar için önemli bir gündür. Perşembe günü kılınan Duha namazının fazileti nedir ve nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR: Kuşluk vaktinde kılınır. 2 rekat ile 8 rekat arasında kılınabilir.
Kuşluk namazının vakti: Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte:

"Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)

DUHA SÜRESİ FAZİLETLERİ: Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler)."

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder."

• Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.

• Mahkemede kendisi hakkında yalancı şahitler tutulup, mahkum ettiririlmek istenen kişi, Duhan Suresinin 51-59. ayetlerini beyaz bir bez üzerine yazıp üzerinde taşımalıdır.

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