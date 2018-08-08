Düğünlere 'vicdan' ayarı geldi

Şırnak'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı.

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Muhtarların aldığı karara göre, kız tarafı damat tarafından 2 çift burma bilezik, 1,5 metrelik zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilecekken, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek.



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İdil'in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı.



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