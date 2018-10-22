Düğüne gittiler ölümden döndüler Tam 145 kişi zehirlendi

Arifiye ve Kocaali ilçelerinde düzenlenen iki ayrı düğünde davetliler, gece saatlerinde evlerine döndüklerinde miğde bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Düğünlerden çıkan 88 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 38 kişi Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne, 10 kişi Kocaali Devlet Hastanesi, 6 kişi Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne, 3 kişi ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne gitti.

TAVUK PİLAV VE HELVA YEDİLER

Acil servislerde yapılan muayene de yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen 2 kişi SAÜEAH'ta gözlem altına alınırken, 143 kişi ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Davetlilere Kocaali ilçesindeki düğünde tavuk, pilav ve helva, Arifiye ilçesindeki düğünde ise kavurma, patates püresi ve helva ikram edildiği öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.