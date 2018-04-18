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Düğüne giden kamyonet nehre düştü: 21 ölü

Düğüne giden kamyonet nehre düştü: 21 ölü

Hindistan'da bir düğüne giden yolcuları taşıyan kamyonetin nehre uçması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 12:59 - Güncelleme: 18-04-2018 12:59

Hindistan haber kanalı NDTV'ye göre, Madhya Pradeş eyaletine bağlı Singrauli bölgesinden Sidhi bölgesinde bir düğüne katılmak üzere yola çıkan kamyonetin, Sidhi bölgesinin Amelia köyü yakınlarında, Jogdaha Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak Son Nehri'ne düşmesi sonucu 21 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Köprüden yaklaşık 30 metre düşerek nehrin kuru kısmına çakılan kamyonetin ters döndüğünü belirten yetkililer, şoförün araç hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Yöre halkının kazayı yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan 30 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak : AA

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