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Düğün hediyesi patladı! Damat hayatını kaybetti

Düğün hediyesi patladı! Damat hayatını kaybetti

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu damat ve büyükannesi öldü, gelin ise ağır yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 23:11 - Güncelleme: 24-02-2018 23:11

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu damat ve büyükannesi öldü, gelin ise ağır yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Odişa eyaletinin Bolangir bölgesinde yeni evlenen çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin açıldığı an patladığını bildirdi.

Patlamanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damadın ve büyükannesinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirten yetkililer, ağır yaralı gelinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi.

Paketi kimin gönderdiğinin bilinmediğini de ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Almanyadan 25 Şubat 2018 00:32 Edirne'nin doğusunda hayat zor!.............

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