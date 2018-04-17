Düğün günü gelinin kıskançlığı skandala neden oldu

Düğün töreninde damada baktığı iddiasıyla bir kadın davetliye saldıran gelin, hem düğün gününü hem de balayı planlarını mahvetti.

Düğün günü gelinin kıskançlığı skandala neden oldu

Düğün töreninde damada baktığı iddiasıyla bir kadın davetliye saldıran gelin, hem düğün gününü hem de balayı planlarını mahvetti. Olay, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesinde yaşandı. Audrey Stevenson (46) ve uzun süredir birlikte olduğu Scott Allan (55) ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Gelin Stevenson, tören sırasında damat Allan'dan gözlerini alamadığını iddia ettiği arkadaşı Veronica Bannon'a saldırdı. Damadı kıskanan gelin, saçlarından tuttuğu kadın davetliyi sertçe iterek başını kapıya çarpmasına neden oldu. Yüzü gözü kanlar içinde kalan Bannon, Stevenson'ndan şikayetçi oldu.

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Düğün günü gelinin kıskançlığı skandala neden oldu

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri hem gelini hem de damadı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan saldırının ardından çiftin bir yandan düğün günleri kabusa döndü, bir yandan da balayı planları iptal oldu. Çift, düğünün hemen ertesi gününde, sabah erken saatlerinde balayı için İskoçya'dan Meksika'ya uçmayı planlıyordu.

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Düğün günü gelinin kıskançlığı skandala neden oldu

Haklarında yapılan şikayetleri ve suçlamaları reddeden çift, bir süre nezarethanede tutulmalarının ardından özel kefalet koşulları ile serbest bırakıldı. Özel kefalet koşulları kapsamında çiftin, normal şartlarda geceyi birlikte geçirecekleri kendi evlerinde bir arada olmaları süresiz olarak yasaklandı.

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Düğün günü gelinin kıskançlığı skandala neden oldu

Polis şefi Martin Edington, yasağa karşı çıkan çiftin avukatlarına, karşılıklı suçlamaların patlak vermesi ile olayın büyümesini engellemek amacıyla çiftin geceyi aynı evde geçirmelerine müsaade edemeyeceklerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi. Çiftin, farklı yerlerde konaklamak kaydıyla eğer isterlerse birbirleriyle iletişim kurabileceğini belirtti. Düğün gününde gelinin olay çıkarmasının ardından, çiftin güne hiçbir şey olmamış gibi devam etmelerine müsaade edemeyeceklerini bildirdi.

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